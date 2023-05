Mimmo Sudano morto a Catania. L’ex parlamentare Dc aveva 82 anni

(Di lunedì 22 maggio 2023) E’, adella Democrazia cristiana e poi dell’Udc82. In passato era stato eletto consigliere comunale a, dove ha svolto anche il ruolo di assessore e vicesindaco.svolto il ruolo dia Camera e Senato per la Dc e poi per l’Udc. E’ lo zio paterno della deputata nazionale Valeriadella Lega. A rendere noto la morte delè statopresidente della Regione Siciliana, Raffaele Lombardo. “Ho appreso la notizia, tristissima – affermagovernatore – della scomparsa di. Per oltre 40 ...

Le reazioni e il cordoglio "Ho appreso la notizia, tristissima, della scomparsa di. Per oltre 40 anni è stato per me un punto di riferimento politico e umano. Era il capogruppo della ...Parenti illustri Dopo il lungo tira e molla, Valeria, parlamentare della Lega, ha fatto il ...vantare nobili natali e l'orgogliosa appartenenza al lignaggio democristiano che nello zio...Le reazioni e il cordoglio "Ho appreso la notizia, tristissima, della scomparsa di. Per oltre 40 anni è stato per me un punto di riferimento politico e umano. Era il capogruppo della ...

Si è spento all'età di 82 anni l'ex parlamentare Mimmo Sudano CataniaToday

E’ morto, a Catania, l’ex parlamentare della Democrazia cristiana e poi dell’Udc Mimmo Sudano, aveva 82 anni. In passato era stato eletto consigliere comunale a Catania, dove ha svolto anche il ruolo ...CATANIA. E’ stato indiscutibilmente una delle figure storiche della Democrazia Cristiana etnea. Si è spento all’età di 82 anni, Domenico Sudano. Nel corso della sua carriera da esponente politico, ha ...