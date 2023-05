Milano | tenta di rapire un bambino | ma il padre la ferma

(Di lunedì 22 maggio 2023) Si è avvicinata mentre stava giocando con altri bambini in piazza Gae Aulenti, nel centro di, l'ha preso in braccio e poi si è allontanata con lui verso la stazione Porta Garibaldi . Sperava ...

- Si è avvicinata mentre stava giocando con altri bambini in piazza Gae Aulenti, nel centro di, l'ha preso in braccio e poi si è allontanata con lui verso la stazione Porta Garibaldi . .... Lo ha preso in braccio come fosse suo figlio e si è allontanata. Solo che quel bambino di due anni non era suo. Una ragazza di 22 anni è stata denunciata adomenica pomeriggio 21 maggio per sequestro di persona dopo aver tentato di rapire il piccolo in piazza Gae Aulenti. Il tutto è successo intorno alle 18.15. Il bimbo di due anni stava giocando ......nordafricane è stata denunciata per sequestro di persona dai Carabinieri dopo aver tentato di rapire un bambino di due anni domenica pomeriggio intorno alle 18.15 in piazza Gae Aulenti a. Il ...

Milano, tenta di rapire un bimbo di due anni in piazza Gae Aulenti: il papà se ne accorge e blocca la raga... Il Riformista

Tentantivo di rapimento di un minore a Milano dove una 21enne italiana, di origine nordafricana, è stata denunciata dai carabinieri per sequestro di persona. La donna aveva preso in braccio un bimbo, ...Una ragazza di 21 anni italiana ha tentato di rapire un bimbo di due anni in piazza Gae Aulenti a Milano. Il padre di un bimbo di due anni ha sventato il rapimento del figlio domenica pomeriggio in pi ...