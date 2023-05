Milano sempre più salata. Alberghi più cari del 38% rispetto allo scorso anno

Al secondo posto troviamo, che registra tariffe in crescita del +38% su base annua. A ... Il rischio concreto è che milioni di italiani, non potendo affrontare costipiù elevati, saranno ...Ad Arianna Massari dell'Istituto Carlo Porta di, accompagnata dal professore Antonio Grillo, ... 'In un contesto sfidante come quello attuale, la formazione assume un ruolopiù centrale ...Con l'ingressopiù dirompente e pervasivo della realtà virtuale e del metaverso nella vita di tutti, le ... campus die direttore Centro studi e ricerche di psicologia della comunicazione (...

Mutui sempre più cari Ecco perché in centro a Milano ora conviene l’affitto: in conti fatti per voi in 8... Corriere della Sera

Ringrazio ancora tutte le 1.200 persone che mi hanno votato, la mia famiglia, il presidente Fontana, i miei amici che mi hanno sempre sostenuto ... Continuerò a lavorare con passione ed energia per ...Non è città d'arte ma i suoi rincari sono ben al di sopra della media. Ma ben al di sopra anche dei "ritocchi" di altri luoghi ...