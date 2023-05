Milano | sciopero dei trasporti venerdì 26 maggio | le fasce garantite di bus e metro

(Di lunedì 22 maggio 2023) Giornata dinazionale26, proclamata dall’organizzazione sindacale Usb per tutti i settori pubblici e privati. Le Ferrovie dello Stato comunicano che il personale non sarà operativo dalle ore 9 alle 17. A, per quanto riguarda le linee Atm, il servizio delle linee di superficie epolitane sarà garantito fino alle 8:45 e dalle 15 alle 18. Le corse delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 sarannodalle 5:30 alle 8:29 e dalle 15 alle 17:59. Lo, si legge sul sito di Atm, è stato proclamato per chiedere “aumenti salariali di 300 euro e per una nuova indicizzazione; contro il codice appalti, il decreto Cutro e il progetto di autonomia differenziata; per l’abolizione dell’IVA e per il tetto ai prezzi sui beni ...

...in Ucraina." La situazione di Trenord Il personale dell'infrastruttura Ferrovienord Spa potrebbe aderire allo, con ripercussioni sulla circolazione ferroviaria nelle seguenti linee:...Treni, metro, bus e tram a rischio: venerdì 26 maggio è in programma unogenerale nazionale dei trasporti che rischia di mandare in tilt la circolazione nelle città italiane, inclusa. Il sindacato Usb ha proclamato un'agitazione del pubblico e del privato ...Per venerdì 26 maggio è in programma unogenerale nazionale dei trasporti che coinvolgerà il personale Atm di, Autoguidovie, Trenord, Trenitalia e perfino i taxi. L'agitazione, che potrebbe mandare in tilt l'intero sistema ...

La protesta è stata indetta dal sindacato autonomo Usb: disagi in vista per treni, mezzi di superficie e metropolitane ...Un altro venerdì di "passione" per i tanti brianzoli che si spostano con i mezzi pubblici. L'organizzazione sindacale Usb ha infatti indetto uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e pri ...