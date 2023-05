Milano | prende bimbo di due anni e fugge | denunciata 22enne

(Di lunedì 22 maggio 2023) La giovane - alcuni precedenti per reati contro il patrimonio - è affetta da patologie psichiatriche Ha tentato di allontanarsi con in braccio undi duedavanti agli occhi del padre. Per questo unadi origini marocchine è statadai carabinieri, a. I fatti risalgono alle 18.30 circa di ieri, in piazza Gae Aulenti, dove la donna ha avvicinato il bambino di due, mentre giocava assieme al fratellino di sette e a un amichetto, sorvegliati a una decina di metri dal padre. La, dopo aver rivolto qualche parola al bambino, lo ha sollevatondolo in braccio per poi allontanarsi per alcuni metri. Il padre, che ha assistito alla scena, dopo un istante di smarrimento, ha gridato alla donna di lasciare il ...

Ha tentato di allontanarsi con in braccio un bimbo di due anni davanti agli occhi del padre. Per questo una 22enne di origini marocchine è stata denunciata dai carabinieri, a. I fatti risalgono alle 18.30 circa di ieri, in piazza Gae Aulenti, dove la donna ha avvicinato il bambino di due anni, mentre giocava assieme al fratellino di sette e a un amichetto,

(Adnkronos) – Ha tentato di allontanarsi con in braccio un bimbo di due anni davanti agli occhi del padre. Per questo una 22enne di origini marocchine è stata denunciata dai carabinieri, a Milano. I f ...