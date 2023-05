L'ipotesi è che il 51enne abbia ucciso il nordafricano durante unae poi si sia gettato dal ... - Omicidio - suicidio stanotte in uno stabile nel quartiere Quarto Oggiaro DI. I carabinieri ...Ha ucciso un uomo al culmine di unain un appartamento alla periferia die poi si è ammazzato buttandosi dal settimo piano dello stesso edificio. È questa la ricostruzione dei carabinieri dopo il ritrovamento di due cadaveri ...Ha ucciso un uomo al culmine di unain un appartamento alla periferia die poi si è ammazzato buttandosi dal settimo piano dello stesso edificio. E' questa la ricostruzione dei carabinieri dopo il ritrovamento di due ...

Milano, lite finisce in tragedia: 51enne accoltela un uomo con le forbici e si butta dal settimo piano leggo.it

Indagini in corso dei carabinieri. Il delitto in un appartamento di via Cogne a Milano sarebbe scaturito da una lite ...Ha ucciso un uomo al culmine di una lite in un appartamento alla periferia di Milano e poi si è ammazzato buttandosi dal settimo piano dello stesso edificio. È questa la ...