Milano-Cortina | Lo Presti | “I nostri progetti avranno successo al pari delle Olimpiadi dell’antica Grecia”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 22 maggio 2023) “Il principio fondante dei treè quello di voler pensare un nuovo modo di concepire le infrastrutture - per il presidente diSerravalle - così come sarà ripensata la modalità di fruizionestesse. “Iche saranno oggi presentati oggi possono essere qualificati come una riproposizione in chiave moderna della vittoria e deltipici dei Giochi olimpiciSerravalle è infatti profondamente convinta che questa iniziativa e i treche presentiamo costituiranno unnon solo per la società, ma anche per la città di, per la comunità e per la Lombardia”. Lo ha detto Beniamino Lo, presidente di ...