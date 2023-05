Milano Cortina | ass Terzi | “530 mln di investimenti solo in Lombardia”

(Di lunedì 22 maggio 2023) (Adnkronos) – “Sfioriamo i 530 milioni di eurodella regione. Quello che ci permetterà di essere la punta di diamante, è una forte e stretta collaborazione con un governo che ci permette di fare grandi”. Lo ha dichiarato Claudia Maria, assessore alle Infrastrutture e opere pubbliche della regione, nel corso dell’evento ‘Verso le olimpiadi 2026: il futuro si fa strada’ durante il quale sono stati presentati i nuovi progetti per il futuro della mobilità lombarda in vista delle olimpiadi invernali del 2026. “La trasformazione diper le olimpiadi è già iniziata, l’occasione delle olimpiadi ci ha dato responsabilità e stimolo. Quando lae il Veneto hanno deciso di candidarsi alle ...

... ancor di più ora, in vista dei giochi olimpici e paralimpici2026", conclude Pozza. L'articolo Gestire l'ospitalità delle aree montane: un nuovo ITS (con vista Olimpiadi) proviene ...Lo ha detto, Pietro Boiardi, ad diSerravalle -Tangenziali, intervenendo all'evento 'Verso le olimpiadi 2026: il futuro si fa strada' nel corso del quale ha presentato tre progetti il ..."La trasformazione diper le olimpiadi è già iniziata, l'occasione delle olimpiadi ci ha dato responsabilità e stimolo. Quando la Lombardia e il Veneto hanno deciso di candidarsi alle ...

(Adnkronos) – “L’innovazione ci porta verso una mobilità più sostenibile. Vogliamo fare la nostra parte per rendere la rete stradale più fruibile. Potremo viaggiare più connessi avendo delle strade co ...(Adnkronos) – “Io auspico una Lombardia che sia un hub della mobilità e che sia interconnessa, e che dia possibilità alternative anche al ferro e alla gomma. Questo è un lavoro che va fatto in sinergi ...