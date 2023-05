Milano | continuano i reati sessuali | quattro nordafricani stuprano un ragazzo | violentata una 19enne

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 22 maggio 2023), 22 mag – Altri due stupri nella notte, ancora crimini a sfondo sessuale in unaormai allo sbando. Nella notte tra sabato e domenica le strade della movida milanese sono state teatro di due violenze: si tratta di una giovane ragazza, una turista americana di appena 19 anni e di undi 22. Le zone sono quelle dei locali, le stesse che nella notte cadono nel caos e nell’insicurezza. Stupri nelle zone della movida diLa prima vittima ha raccontato ad un’amica, con cui era uscita per passare la serata, di essere stataall’interno di una discoteca nella zona di Corso Como dalla quale è uscita in stato confusionale e sanguinante. Il secondo invece, mentre si trovava a parlare verso le 4 di notte con un conoscente in via Lecco, zona Porta Venezia, è ...