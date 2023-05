Milano | 51enne precipita dal settimo piano e muore | in casa un cadavere accoltellato con delle forbici

(Di lunedì 22 maggio 2023) Unè stato trovato morto in strada dai carabinieri di, in via Cogne. I militari hanno rinvenuto illa notte scorsa, davanti al condominio, identificandolo in unitaliano,...

Unè stato trovato morto in strada dai carabinieri di, in via Cogne. I militari hanno rinvenuto il cadavere la notte scorsa, davanti al condominio, identificandolo in unitaliano, ...All'arrivo dei carabinieri, l'abitazione era regolarmente chiusa e le chiavi sono state rinvenute nel giubbotto del. Non ci sono, invece, elementi relativi all'eventuale coinvolgimento di ...Unè stato trovato morto in strada dai carabinieri di, in via Cogne, nel quartiere Quarto Oggiaro. L'uomo si sarebbe lanciato dal settimo piano del palazzo dove viveva. Nell'appartamento, i ...

Dramma a Milano: 51 enne uccide un uomo in casa e si butta dal settimo piano Agenzia Nova

Omicidio-suicidio a Milano dove un 51enne si è lanciato dal settimo piano di una palazzina dopo aver ucciso un uomo. I carabinieri sono intervenuti per quello che in un primo momento era stato ...Un 51enne è stato trovato morto in strada dai carabinieri di Milano, in via Cogne. I militari hanno rinvenuto il cadavere la notte scorsa, davanti al condominio, identificandolo in un ...