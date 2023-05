Milan | Maldini | “Chiesi scusa a Maradona per le botte che gli avevo dato”

Avete capito adesso la differenza Per questo non si può pensare che i progetti di mercato dicambino a seconda che ilpartecipi o no alla prossima Champions. E' chiaro che l'obiettivo ...Notizie Calcio - Il direttore tecnico del, Paolo, intervistato al podcast Muschio Selvaggio, si è raccontato a 360 gradi. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato ...In un mio intervento dissi cheè visto come un goodwill del. Un valore aggiunto. Molto più probabile che il 'voglio' preluda a qualcosa di diverso. Queste turbolenze e irritualita' non ...

Milan, Maldini: "Leao è un talento unico. San Siro Basta vivere di ricordi" - Sportmediaset Sport Mediaset

Il responsabile dell'area tecnica del Milan Paolo Maldini ha parlato del club rossonero e di Rafael Leao Il Milan sta lottando per raggiungere un piazzamento tra le prime quattro e partecipare alla Ch ...Paolo Maldini, responsabile dell’area tecnica del Milan, è stato ospite di Fedez negli studi di Muschio Selvaggio e racconta le liti con Chiellini e Casiraghi ...