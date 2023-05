(Di lunedì 22 maggio 2023) Nicola, ex difensore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al momento del

Quelaveva un grande organico composto da: PORTIERI : Christian Abbiati, Marco Amelia, Flavio ... Ignazio Abate, Luca Antonini, Daniele Bonera, Dìdac Vilà, Marek Jankulovski, Nicola, ...Ai microfoni di SportItalia , l'ex difensore Juventus eNicolaha detto la sua riguardo al futuro in maglia giallorossa di Paulo Dybala , soffermandosi anche sulle chance di rinnovo dell'attaccante argentino. Ecco le sue parole: "Se ...... Benevento, Bologna, Empoli, Fiorentina, Frosinone, Genoa, Inter, Juventus, Lazio,, Napoli, ...(nel girone D ebbero la meglio i giallorossi grazie alla rete messa a segno da Umberto) ...

Milan, Legrottaglie: “Maldini e Massara devono avere lungimiranza” Pianeta Milan

Nicola Legrottaglie, ex calciatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a MilanNews.it commentando anche il prossimo impegno sul campo della Juventus: "Il Milan non può più sbagliare e ..."Il Milan non può più sbagliare e sperare che qualche altra squadra lasci punti per strada. Vedo una partita equilibrata, combattuta. La Juventus sta bene, il Milan ha qualche defezione ma deve ...