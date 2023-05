Milan | Giroud e Leao sono il presente e il futuro del Diavolo

(Di lunedì 22 maggio 2023) Oliviere Rafaeli punti fermi deldi Stefano Pioli anche per la prossima stagione. Uno ha rinnovato, l'altro quasi

In attesa di scoprire quale sarà il futuro di Ibrahimovic, illo scorso aprile ha portato a compimento il rinnovo meritato di. L'attaccante francese, autore della sua prima tripletta ...Ci saranno certamentee Leao, ma gli altri sono pronti a fare le valigieDue partite e si potrà iniziare a pensare solo ed esclusivamente al calciomercato. Il, dopo la vittoria contro la ...... prezzo fissato 22 milioni da rinegoziare), Leao; gli attaccantie Origi. Ci sono anche dei ...una previsione perché la sua scelta - se proseguire l'attività oppure no - sarà adottata dal...

CorSera - Milan, Giroud da solo non può bastare: serve un nuovo centravanti. Da Morata a Scamacca,... Milan News

Il MIlan sta ricercando un nuovo attaccante da affiancare a Giroud per la prossima stagione: pressing su Morata ...Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, Olivier Giroud ha confermato di essere molto utile al Milan anche a 36 anni, ma non può reggere da solo il peso dell’attacco come ...