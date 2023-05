Milan | futuro Brahim Diaz | qualificazione in Champions League ago della bilancia

(Di lunedì 22 maggio 2023) Smaltita la cocente eliminazione in Europa contro l’Inter, ora è tempo di sprintare verso il finale di stagione per il. I rossoneri sono alla caccia del quarto posto in campionato e nelle ultime due giornate proveranno a colmare il gap con le dirette concorrenti.esultanza Tuttavia ci sarebbero da risolvere anche i nodi relativi aldi varie perdine comee il piazzamento finale in Serie A potrebbe essere il vero ago. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il fantasista spagnolo vorrebbe restare ancora ma il suo avvenire sarebbe legato allain. Paolo Maldini, direttore area tecnica, ...

Siamo tutti un po' sulle spine e speriamo che questa sia la settimana decisiva per ildella ... A San Siro, contro il, è arrivato il gol che gli ha permesso di segnare in diciotto stagioni ......decisiva per ildella Samp e in maniera positiva' , ha detto a margine della presentazione del ventunesimo memorial 'Niccolò Galli' in svolgimento a Firenze. A San Siro, contro il, è ..., Origi e Rebic: fine della corsaSabato sera il croato e il belga hanno saltato- Sampdoria, ma nessuno si è accorto che non ci fossero. Ante Rebic (©LaPresse) - Calciomercato.itI due ...

Il Milan su Mazzocchi Le parole del giocatore sul suo futuro Milan News

Jesolo, sabato sera. “Ieri aperitivi, oggi sportivi”, si legge sul retro delle magliette di un gruppo di amici sorridenti. Non hanno trent’anni, per loro probabilmente sono le prime avventure. Che gio ...Lo spagnolo sabato sera ha segnato ed ha esultato baciando lo stemma rossonero prima di dichiarare di essere felice a Milano ma di non saper altro sul suo futuro. Brahim Diaz sabato scorso ha segnato ...