Milan | Condò | “Tonali nelle ultime tre è stato sempre il migliore”

Perchè ilcampione d'Italia non è riuscito a confermarsi ed ancora non è sicuro di potersi qualificare per la prossima Champions Uan risposta prova a darla Paolo. La prima firma di Repubblica, ex ......35 In studio: Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Paolo, Veronica Baldaccini, Alessandro Costacurta Collegamenti dai campi principali dei campionati italiani ed europei.vs Sampdoria ...Dove vedere- Sampdoria in tv La partita trae Samp, valida per la 36giornata di Serie ... In studio Alessandro Bonan in compagnia di Paolo, Gianluca Di Marzio, Alessandro Costacurta, ...