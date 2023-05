Milan | Abbiati | «Se arriva in Champions stagione da 8»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 22 maggio 2023) Le parole di Cristian, ex portiere del, sullaappena disputata dai rossoneri Christianha parlato ai media presenti a margine della decima edizione del Memorial Claudio Lippi. Di seguito le sue parole sulladel– «Se ildovesse riuscire a centrare laLeague penso comunque che sia unada 8 perché nessuno mai si sarebbe aspettato che questa squadrasse ad una Semifinale di. È normale che perdere contro l’Inter in un derby può far diminuire il valore dellaagli occhi degli altri però secondo me hanno comunque fatto un’ottima ...