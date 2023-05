Milan | 100 milioni di budget per il mercato

(Di lunedì 22 maggio 2023) Ildeve chiudere al meglio questa stagione per iniziare a programmare la prossima: l’idea è quella di mettere 100sul piatto per ilIldeve chiudere al meglio questa stagione per iniziare a programmare la prossima: l’idea è quella di mettere 100sul piatto per il. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la cifra arriverebbe dal risparmio degli ingaggi di alcuni giocatori che non verranno confermati e altri da alcune cessioni. In più ci sarebbero i 50 stanziati dalla società.

Il'vede' di nuovo la Champions e prepara un mercato ambizioso: il tesoretto damilioni per un'estate importanteDopo l'eliminazione dalla Champions League, ilha riacceso il motore con il ...... riuscendo a bloccare sul pareggio, Inter ma soprattutto il Napoli lo scorso 30 aprile, ... tra le squadre contro cui i capitolini hanno all'attivo il% di successi in casa, numeri maggiori ...... i primi novanta li disputeranno stasera a Empoli, poi mancheranno la sfida contro ildi ... "Io ho un contratto di due anni e per mia scelta rimango al%. Poi posso decidere dalla mia parte, ...

Mercato Milan: 100 milioni per rifare il look a centrocampo e attacco - Sportmediaset Sport Mediaset

Tantissimi in percentuale per il budget del Milan sul mercato per una valutazione da prendere con le pinze nel discorso qualità/prezzo. I nomi per il centrocampo - Gli eventuali 100 milioni di euro ...La società però nel frattempo sta pensando alle strategie di mercato. Secondo La Gazzetta dello Sport, il budget del Milan per la prossima campagna acquisti sarà di circa 100 milioni di euro. La ...