MiHoYo | Quanto guadagnano i creatori di Genshin Impact e Star Rail

(Di lunedì 22 maggio 2023) Sotto il prestigioso elenco dei 500 uomini più ricchi di Cina stilato dal New Fortune Magazine, emergono i nomi dei tre fondatori dello studio di sviluppo di videogiochi, celebre per il successo die del più recente Honkai:. Mentre il magnate Zhong Shanshan, fondatore di Nongfu Spring, si posiziona al vertice con un patrimonio personale di oltre 64 miliardi di euro (456,2 miliardi di yuan), i pionieri disi distinguono con patrimoni ragguardevoli, sebbene in posizioni più basse. Eccodie HonkaiCai Haoyu, il CEO di, si posiziona al 54º posto, con ...

... indipendentemente da quanti anni passino e dail mercato dei videogiochi continui a ... Genshin Impact , il gioco free - to - play del colosso cinese, ha incassato, con uno dei suoi ultimi ...tempo è passato Il suo duello con il suo maestro, secoli fa, risuonava ancora come un ... Tags A Flash Honkai Star Rail Hoyoverse Jingliunuovo trailer Yanqing... anche per un gioco gacha free - to - play, considerandoè saturo il mercato eè ... Tags Honkai Star Rail Hoyoversenuovo trailer

Honkai Star Rail - Recensione Gamesource

Sotto il prestigioso elenco dei 500 uomini più ricchi di Cina stilato dal New Fortune Magazine, emergono i nomi dei tre fondatori dello studio di sviluppo ...Honkai Star Rail è il nuovo gacha game degli sviluppatori di Genshin Impact, che fonde Persona e The Legend of Heroes con un contesto SCI-FI ...