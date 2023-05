Microonde da paura o da incubo | i trucchi che lo renderanno come nuovo

di Alessandro Cammarano Qualcuno si ricorda "Un tranquillo weekend di" " titolo originale "Deliverance" " film del 1972 di John Boorman nel quale un simpatico ...bene sia in frigo che in...L'autobus della linea 723 stava percorrendo via Ignazio Silone con a bordo alcuni passeggeri, quando l'elettrodomestico ha preso in pieno il mezzo pubblico. tanta latra i passeggeri dell'autobus che non hanno capito, nell'immediato cosa fosse successo. Per fortuna, però, a parte il grande spavento, non si sono registrate conseguenze per le persone a bordoSul posto sono accorsi gli uomini della Polizia e quelli della Municipale che hanno raccolto immediatamente le testimonianze dei presenti, evidentemente in stato di choc, per poi avviare le indagini ...

Paura a Roma: vandali lanciano un forno contro un bus in corsa La Gazzetta dello Sport