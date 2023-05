Michelle Hunziker | ' Figure di mer*a? Ne ho collezionato una quantità inenarrabile' Ecco quali sono

Figuracce se ne contano a centinaia e, ridendoci su, ha voluto raccontare ai suoi fan le sue figuracce epiche. Nelle sue ultime Instagram stories la, durante la sua skincare mattutina, ha chiesto ai suoi fan: '...Quando era in attesa del piccolo Cesare, la figlia diha partecipato al party di compleanno della madre con un maxi cardigan allacciato sotto il seno che lasciava il pancione ...Non solo nonna. Il piccolo Cesare Augusto , figlio di Aurora Ramazzotti , ha anche un'altra - giovanissima - nonna che non vede l'ora di coccolarlo. Si tratta di Francesca Romana Malato Cerza , la ...

Michelle Hunziker, alla fine la verità ha dovuto farla uscire: "A lui piacciono gli uomini" Lineadiretta24

Figuracce se ne contano a centinaia e Michelle Hunziker, ridendoci su, ha voluto raccontare ai suoi fan le sue figuracce epiche. Nelle sue ultime Instagram stories la Hunziker, durante la ...Incidente di percorso per Aurora Ramazzotti ed il fidanzato Goffredo Cerza: lo scatto sui social diventa virale.