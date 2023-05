“Mi ha detto no | secca” Giulia Salemi | il faccia a faccia con la vip è finito così Tutti con lei

(Di lunedì 22 maggio 2023)c’è rimasta malissimo. Il racconto arriva dalla stessa ex concorrente del GF Vip e forse prossima opinionista di Alfonso Signorini, dicono i beninformati. L’episodio si è verificato a Miami, dove è andata di recente in vacanza con il suo Pierpaolo Pretelli e il figlio di lui con cui ha instaurato un bellissimo rapporto. Sono tornati a casa e lei è pure tornata ad aprire il suo profilo Instagram, reso privato proprio qualche giorno fa senza dare spiegazioni ai suoi quasi 2 milioni di follower. In realtà i fan disono venuti a conoscenza di questo retroscena grazie a un tweet di Andrea Dianetti. L’attore e conduttore. Ha scritto di aver incontrato Emma Watson in un museo a Parigi. “Non dico quale perché ce l’ha chiesto come cortesia”. Lei, famosissima attrice britannica, viene definita ...

...una zuppa con frutta. Come si tiene in forma Priyanka Chopra Per una forma fisica come la sua, l'attrice indiana si impegna a vivere una vita sana e appagante. In un'intervista, ha: '...... che ha rivelato il suo contatto ravvicinato con Megan Fox : 'Io ho incontrato prima Megan Fox qua in aeroporto a Miami ai controlli le ho chiesto un selfie e hano'.Le ho chiesto un selfie e hano. L'esatto opposto'. Inevitabile che tra le varie risposte nella conversazione, diversi utenti ironizzassero sull'accaduto chiamando in causa appunto Giulia ...

Giulia Salemi snobbata da Megan Fox: «Le chiesto un selfie e ha detto no secca» ilmattino.it

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - "Per ciò che concerne il reddito da locazione, sebbene il testo del provvedimento faccia riferimento all'estensione della cedolare secca per le locazioni ... che quantitativo".Rispondendo a un tweet di Andrea Dianetti, Giulia Salemi ha raccontato di aver chiesto una foto a Megan Fox, incontrata in aeroporto a Miami, ma di ...