Meteo | l' anticiclone Zefiro non basta | dove colpiranno i nuovi temporali

(Di lunedì 22 maggio 2023) La settimana si apre con l'ma non sarà in grado di impedireanche forti durante le ore pomeridiane: ecco l'evoluzioneper i prossimi giorni

... previsionidella settimana La fase di intenso maltempo che ha interessato l'Italia nei giorni scorsi si chiude definitivamente. Nelle prossime ore ci penserà l'Zefiro a riportare ...Antonio Sanò , fondatore del sito www.iLMeteo.it comunica che l'Zèfiro arriverà direttamente dalla Germania e sarà figlio del possentedelle Azzorre che dall'oceano Atlantico ...... la settimana si apre con condizionisicuramente più soleggiate, ma la stabilità duratura resta ancora lontana. La situazione sinottica vede infatti un robustodelle Azzorre ...

Meteo: prove d'Estate con l'anticiclone Zèfiro, ma in settimana tanti temporali, parla il meteorologo Sanò iLMeteo.it

La settimana si apre con l'anticiclone Zefiro ma non sarà in grado di impedire temporali anche forti durante le ore pomeridiane: ecco l'evoluzione meteo per i prossimi giorni ...Dopo il passaggio temporalesco, l'anticiclone Zèfiro dovrebbe riconquistare il terreno ... Mercoledì 23 maggio 2023 - Possibile peggioramento delle condizioni meteo, con precipitazioni diffuse e calo ...