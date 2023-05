Meta | multa record di 1 | 2 miliardi di euro | ha trasferito dati cittadini Ue agli Usa

(Di lunedì 22 maggio 2023) L’autorità garante della privacy irlandese ha deciso di infliggere unada 1,2diper violazione delle leggepea sulla privacy. Lo ha reso noto first appeared on il manifesto.

Questo articolo è apparso su Forbes.com La casa madre di Facebook,, è stata condannata a pagare unarecord di 1,3 miliardi di dollari (circa 1,2 miliardi di euro) dall'Unione Europea, per non aver rispettato le rigide regole sulla privacy. Si tratta dell'...Privacyrecord da 1,2 miliardi per il trasferimento dei dati dall'Ue agli Usa di Arcangelo Rociola 22 Maggio 2023ha dichiarato in un comunicato che presenterà ricorso contro la sentenza, inclusa la "ingiustificata e non necessaria che" costituisce un pericoloso precedente per innumerevoli altre ...

Meta, multa record in Ue: 1,2 mld su privacy nel trasferimento dati - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Maximulta della Ue a Meta. L’Autorità irlandese per la privacy, agendo per conto dell’Ue, ha multato Meta per 1,2 miliardi di euro per aver violato le norme europee sulla protezione dei dati (Gdpr) ...L’Autorità Garante della privacy irlandese ha deciso: multa record inflitta a Meta. L’ammenda da 1,2 miliardi di euro è stata comminata alla società per la violazione della legge europea sulla privacy ...