Meta | multa record da 1 | 2 miliardi per il trasferimento dei dati dall' Ue agli Usa

(Di lunedì 22 maggio 2023) L'accusa è di non aver protetto idei cittadini europei. È lapiù alta mai inflitta per questo tipo di reato. L'azienda farà appello contro la decisione

Sanzioni da 1,2 miliardi di euro a Facebook per il trasferimento dei dati personali degli utenti sui suoi server negli Stati Uniti. È la multa più pesante di sempre.L'Autorità garante per la privacy irlandese ha inflitto a Meta, l'azienda di Mark Zuckerberg, la multa record per la violazione del Regolamento sulla protezione dei dati (Gdpr). Bruxelles e Washington ...