Meta | multa record da 1 | 2 miliardi euro per violazione norme Ue sui dati personali

record da 1,2 miliardi euro La decisione di applicare larecord a, si spiega in una nota, è il risultato dell'indagine condotta sull'attività di Facebook da parte dell'...Come funziona: password, niente notifiche e impronta- Siae, accordo per il ritorno della musica su Facebook e Instagram: è valido fino al 6 ottobrerecord a: la più alta in Europa ...Ladecisa dal regolatore irlandese. La società di Zuckerberg presenterà ricorsoè stata colpita da unarecord di 1,2 miliardi di euro dal regolatore irlandese della privacy nell'Unione Europea per la gestione delle informazioni degli utenti. Alla società sono stati ...

Meta, multa record da 1,2 miliardi per il trasferimento dei dati dall'Ue agli Usa la Repubblica

L’Unione europea ha multato Meta (Facebook) per 1,2 miliardi di euro, la più grande sanzione mai erogata dell’Ue contro un’azienda del web. Facebook avrebbe violato regole sulla protezione dei dati ...L'autorità garante della privacy irlandese ha deciso di infliggere una multa record da 1,2 miliardi di euro a Meta per violazione delle legge europea sulla privacy. A renderlo ...