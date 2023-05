Meta | multa da 1 | 2 miliardi di euro per violazione della privacy | ' Dati personali trasferiti dall' Europa agli Usa'

Come funziona: password, niente notifiche e impronta- Siae, accordo per il ritorno della musica su Facebook e Instagram: è valido fino al 6 ottobrerecord a: la più alta in Europa ..., che intende presentare ricorso, e' condannata per aver "continuato a trasferire dati personali" di utenti dallo spazio economico europeo agli Stati Uniti in violazione delle norme europee in ...Per parte sua Nick Clegg, presidente per le attività globali diha affermato che alla società "siamo delusi per esser stati messi in mezzo, per aver usato un meccanismo utilizzato da altre ...

Meta: multa record da 1,2 miliardi euro per violazione norme Ue su dati personali Il Sole 24 ORE

L’Unione europea ha multato Meta (Facebook) per 1,2 miliardi di euro, la più grande sanzione mai erogata dell’Ue contro un’azienda del web. Facebook avrebbe violato regole sulla protezione dei dati ...Multa record a Meta: l'autorità garante della privacy irlandese ha deciso di infliggere una ammenda da 1,2 miliardi di euro alla società per violazione della legge europea sulla privacy.