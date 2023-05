Meta dovrà pagare una multa da record per violazione della privacy

"Questo considerevole volume di debito pubblicoessere rimborsato o rifinanziato, e in gran parte presto ", si legge nel report. L'organizzazione internazionale con sede a Parigi stima che il ...Stangata Ue su. L'azienda di Mark Zuckerbergpagare una super multa per aver violato le norme europee in materia di protezione dei dati personali.è stata condannata a pagare una multa record di 1,2 ...La multa più alta di sempre, da quando esiste la direttiva europea GDPR sulla privacy , è quella che è stata appena comminata a: l'azienda di Mark Zuckerbergpagare alla European Data Protection Board (EDPB) la cifra astronomica di 1,2 miliardi di euro . Il precedente record era del 2021: Amazon multata per 746 ...

Meta, perché deve pagare una multa da 1,2 miliardi per violazioni del Gdpr WIRED Italia