Merce in vendita senza autorizzazioni | sequestri a Salerno

...06 per cento non previsto fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati) art. 1, c.Nel 2022 si sono aggiunti due ulteriori casi di esenzione Imu: l'esenzione per i beni, cioè per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla, finché non viene ......alla quale veniva materialmente consegnata lada rivendere. Il meccanismo illecito, secondo la Procura di Nocera Inferiore, si sarebbe configurato "attraverso l'emissione di fatture di...

Il dono all'ambulante Perde tutta la merce nel fango di Forlì Colletta ... il Resto del Carlino

Ieri la sorpresa al consorzio del mercato di qualità di Guastalla. Gli altri commercianti hanno raccolto un contributo per lui. "Per continuare a lavorare ha dovuto ricomprare gli abiti nuovi".CALADAROLA - Merce comprata, e pagata, su internet ma mai consegnata, oppure il trucco del bonifico allo sportello bancomat: fioccano le truffe ed i raggiri introno alle compravendite sul web, ...