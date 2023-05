Mercato San Severino | sequestrato il cantiere del palazzetto dello sport

(Di lunedì 22 maggio 2023) I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno e della Compagnia diSan, nella mattinata odierna, hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo – emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Nocera Inferiore su richiesta della locale Procura della Repubblica, dell’area interessata ai lavori di edificazione del nuovodel Comune diSan. Contestualmente sono state notificate informazioni di garanzia a quattro indagati, di cui due a ex dipendenti del locale Ufficio Tecnico, una al legale rappresentante dell’impresa incaricata dell’esecuzione delle opere e una al tecnico progettista, tutti ritenuti responsabili in concorso tra loro nei reati di abuso ...

Quattro indagati e tutta l'area del cantiere del nuovo Palazzetto dello Sport sequestrata a Mercato San Severino, in provincia di Salerno. L'operazione è stata eseguita dai arabinieri del Nucleo ...I carabinieri hanno sequestrato, su ordine del gip del tribunale di Nocera Inferiore, l'area interessata ai lavori di edificaizone del nuovo palazzetto dello Sport di Mercato San ...