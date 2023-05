Mense scolastiche | 82 euro il costo medio mensile | circa 4 euro a pasto Basilicata la più cara | Sardegna la più economica Indagine Cittadinanzattiva

(Di lunedì 22 maggio 2023) 82: è quanto una famiglia italiana ha speso in media al mese, nell’anno scolastico in corso, per la mensa di un figlio iscritto alla scuola primaria o dell’infanzia. Si tratta di4€ a. La regione mediamente piùsa è la(109€ mensili) mentre quella piùè la(58€ nell’infanzia e 62€ per la primaria). L'articolo .

Servono servizi (asili nido,, centri estivi per bambini) a favore delle famiglie. DIGITALIZZAZIONE E TRANSIZIONE ENERGETICA ED ECOLOGICA: OPPORTUNITA' STRATEGICA TRASVERSALE ...Già ora nelledella Grande Mela ci sono i lunedì "senza carne" e i venerdì vegani: secondo i dati ufficiali, l'amministrazione cittadina spende per le carni rosse soltanto l'1% di ...Selargius conferma la svolta bio per quanto riguarda i pasti da servire, nei prossimi due anni, nelle. Ci sono 750mila euro, tanto vale l'appalto per servire ogni giorno, da settembre 2023 a giugno 2025, tra i cinquecento e i cinquecentocinquanta pasti al giorno. È realtà la ...

VI Indagine sulle mense scolastiche: i costi medi a famiglia nell'anno ... Cittadinanzattiva

L’esborso è al di sotto della media nazionale ma la provincia di Campobasso è più ‘cara’ di quella di Isernia. I dati sono il frutto di una indagine di Cittadinanzattiva. Sette gli interventi previsti ...“ Abbiamo atteso prima di intervenire, per avere una panoramica del caso più dettagliata, finora a noi non pervenuta e per mettere a disposizione le nostre professionalità, a titolo di volontariato. A ...