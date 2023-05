Meloni nel fango con gli sfollati | “Sono commossa | il governo c' è”

Leggi su iltempo

(Di lunedì 22 maggio 2023) Capelli raccolti, camicia verde con le maniche arrotolate, pantaloni blu scuro con gli stivali di gomma per il. Quando gli alluvionati di Ghibullo, paese con meno di trecento abitanti in provincia di Ravenna, se la vedono davanti non credono ai loro occhi. Nessuno li aveva avvertiti. «Qui non si è venuto nemmeno il sindaco», le dice un uomo che porta viveri e coperte a chi ha perso tutto. Giorgianon voleva assolutamente i riflettori puntati addosso. Non ha comunicato in anticipo dove si sarebbe recata. Voleva vedere con i suoi occhi, toccare con mano, capire senza intermediari la portata del disastro che ha colpito l'Emilia Romagna. Non c'era potuta andare prima perché si trovava al G7 in Giappone con i capi di Stato e di. Ma sabato ha deciso tornare in Italia con un giorno d'anticipo: «Me lo impone la coscienza», ...