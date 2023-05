Megan Fox snobba Giulia Salemi a Miami e non le concede una foto selfie

sconvolge gli ammiratori: non si piace e non si è mai piaciuta. Il motivo Una malattia che le è stata ...È quello di Giulia Salemi, che ha rivelato il suo contatto ravvicinato con: 'Io ho incontrato primaqua in aeroporto a Miami ai controlli le ho chiesto un selfie e ha detto no ...Da qui, la replica della Salemi che ha svelato di aver ricevuto trattamento diverso da un'altra stella, precisamente da. 'Io ho incontrato primaqua in aeroporto a Miami ai ...

Giulia Salemi snobbata da Megan Fox: «Le chiesto un selfie e ha detto no secca» leggo.it

Giulia Salemi ha raccontato di aver incontrato Megan Fox a Miami. L'influencer ha incrociato l'attrice in aeroporto.Leggi tutto Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, è pace fatta Ecco cosa è successo ...Rispondendo a un tweet di Andrea Dianetti, Giulia Salemi ha raccontato di aver chiesto una foto a Megan Fox, incontrata in aeroporto a Miami, ma di ...