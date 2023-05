Medvedev è diventato amico della terra rossa

(Di lunedì 22 maggio 2023) «Ora arriva la stagione su, vediamo come te la caverai lì» scherza Jannik Sinner durante la premiazione del torneo di Miami. E oggi ci suonano imbranate e maledette quelle parole; oggi che Daniilha appena vinto il suo primo Master 1000 su, al termine dell’epopea romana di pioggia e polemiche. Va detto che non c’era niente di fuori luogo nella battuta di Sinner. L’avversione diper laè un fatto risaputo, oggetto di ironia. «Conversion to clay-court master progress bar ?????????????????? 100%” scrive il profilo degli Internazionali d’Italia. Dopo la partita lui stesso è incredulo, gli viene da ridere: «Onestamente, non pensavo di poter conquistare il titolo di un Masters1000 nella mia carriera sul campo inbattuta perché odiavo giocarci». Prima ...

Carlos Alcaraz, lo abbiamo già ribadito in questi giorni ènumero uno, ma con la vittoria di ieriè ora numero due al mondo con Nole scivolato al terzo gradino del podio. Il russo ...il primo russo (uomo) a vincere nella capitale,dà seguito così ad un grande inizio di stagione: 'Al Roland Garros eviterò Alcaraz prima della finale, però comunque posso beccare ...... dove sei già stato n.1 al mondo, c'è qualcosa a cui ancora stai puntando nel ranking, o più ai trofei ': ' Onestamente, no. É grandioso salire nel ranking. Come quando sonon.12 ...

ATP Roma 2023, Daniil Medvedev è il nuovo re del rosso nella Capitale! Sconfitto Rune in due set

