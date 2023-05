MCU | nei piani dei Marvel Studios | Kang non è sempre stato il villain principale delle nuove fasi?

(Di lunedì 22 maggio 2023) Sapevate che, a quanto pare, inizialmentenon era la prima scelta deicomedel MCU?non èildella Multiverse Saga del MCU neidei? No, a quanto pare no. Ma vediamo nel dettaglio tutta la storia raccontata da Joanna Robinson, l'autrice di MCU: The Reign of, come riportata da CBM. Comeil Conquire ha conquiil ruolo di maindella Multiverse Saga Tutti, dopo la disfatta di ...

Kang non è sempre stato il villain principale della Multiverse Saga delpiani dei Marvel Studios No, a quanto pare no. Ma vediamo nel dettaglio tutta la storia raccontata da Joanna Robinson, l'autrice di: The Reign of Marvel Studios, come riportata da CBM. ......fumetti Warlock è il possessore della Gemma dell'Anima che è custodita sulla sua fronte, ma sappiamo bene come l'artefatto è nascosto in tutt'altro luogo nell'ed ha un destino totalmente ...Ora, Luna ha affermato che sarebbe sicuramente disposto a tornarepanni dello Spirito di ... Negli ultimi tempi si erano diffuse voci su Norman Reedus come Ghost Rider del, ma anche di attori di ...

