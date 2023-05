Maxi sequestro di armi da guerra a Catania

(Di lunedì 22 maggio 2023) Fucili d'assalto, pistole, munizioni, passamontagna e maschere facciali, tutto l'occorrente per compiere azioni malavitose. Nell'operazione arrestato anche un giovane di 26 anni ritenuto un esponente ...

Fucili d'assalto, pistole, munizioni, passamontagna e maschere facciali, tutto l'occorrente per compiere azioni malavitose. Nell'operazione arrestato anche un giovane di 26 anni ritenuto un esponente ...Oltre 30 tonnellate di prodotti fitosanitari contraffatti e pericolosi per la salute, che se venduti avrebbero fruttato circa 5 milioni di euro , sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a ...Oltre 30 tonnellate di prodotti fitosanitari contraffatti e pericolosi per la salute, che se venduti avrebbero fruttato circa 5 milioni di euro, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a ...

Maxi sequestro prodotti fitosanitari pericolosi nel Napoletano Agenzia ANSA

Fucili d'assalto, pistole, munizioni, passamontagna e maschere facciali, tutto l'occorrente per compiere azioni malavitose. Nell'operazione arrestato anche un giovane di 26 anni ritenuto un esponente ...Nocera Inferiore è stata scossa da uno scandalo legato alla frode nel commercio della carne. Oggi, lunedì 22 maggio, i militari della Guardia di Finanza ...