Max Giusti | dietro al sorriso le passioni | l’invito in politica e l’amore per Selvaggia Lucarelli

L'attoreha rotto il silenzio sulla fine della sua storia con Selvaggia Lucarelli (durata dal 1997 ai primi anni 2000). Intervistato da Il Messaggero l'attoreha svelato alcuni retroscena ...Non tutti sanno però che, prima di Laerte, ci fu. Il conduttore ebbe una relazione con Selvaggia Lucarelli tra la fine degli anni novanta e l'inizio dei Duemila (nel 1997, a presentare i ...Tags: bastianmuller blasi gossip ilaryblasi muccassassina qube roma sifb vladimirluxuria Articolo precedente Si sono lasciati maleparla della storica ex Selvaggia Lucarelli in una nuova ...

Max Giusti: «Quel no a Mario Monti e il coraggio ritrovato grazie al mio Marchese. Selvaggia Lucarelli Non la ilmessaggero.it

Max Giusti, al secolo Massimiliano Giusti, ha rilasciato un'intervista a Il Messaggero in cui ha parlato dei suoi anni di carriera in televisione, ma non solo. Infatti, il noto conduttore televisivo, ...L'attore Max Giusti ha rotto il silenzio sulla fine della sua storia con Selvaggia Lucarelli (durata dal 1997 ai primi anni 2000).