Matteo Paolillo | «La mia musica tra empatia e condivisione»

Leggi su funweek

(Di lunedì 22 maggio 2023) Si intitola Come Te (per ADA Music Italy) il primo album di. Reduce dal successo della serie Mare Fuori e autore di Origami all’alba, colonna sonora della terza stagione,– con il suo fedele producer Lolloflow – ha confezionato 11 brani in cui canta essenzialmente die quotidianità. A partire dalla prima traccia, Intro – L’Arte, che sembra più introdurre all’ascoltatore cosa sia laper il cantautore e attore. «Più che un’introduzione, è un prologo e un manifesto della mia. – ci dice– Ovviamente laassume varie forme per arrivare all’ascoltatore, ma io parto da una forma più primordiale, più poetica. Del resto, bisogna trovare dei compromessi per permetterne la fruizione. Volevo mettere ...