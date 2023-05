Mattarella | “Va protetta la persona | non l’etnia No a nefaste concezioni di supremazia basate sulla razza”

Leggi su tpi

(Di lunedì 22 maggio 2023) “È la, in quanto figlia di Dio, e non la stirpe, l’appartenenza a un gruppo etnico o a una comunità nazionale, a essere destinataria di diritti universali, di tutela e di protezione”. Lo ha detto oggi Sergio, in un passaggio del suo intervento in onore di Alessandro Manzoni. Parole che suonano come una risposta indiretta alle polemiche delle scorse settimane, in cui il concetto di etnia è stato tirato in ballo dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Agli Stati generali della natalità a Roma, il cognato di Giorgia Meloni ha invocato la difesa della ”etnia italiana”, meno di un mese dopo aver messo in guardia da una presunta “sostituzione etnica” in Italia.è intervenuto sul tema citando Manzoni, di cui oggi ricorre il 150esimo anniversario della morte. Nella visione dello scrittore milanese, ...