Mattarella sulla tomba di Alessandro Manzoni a Milano | «Il potere non compiaccia le folle anonime»

(Di lunedì 22 maggio 2023) Presente aper i 150 anni della morte di, Sergio, dopo aver assistito alla deposizione di una corona di fiori al cimitero Monumentale, ha tenuto un discorso nella casa dello scrittore, in centro città, con molti riferimenti all’attualità, pur tenendo come filo guida le principali opere dello scrittore simbolo dell’unità d’Italia. Tensione per un paese che non fosse la somma di statarelli, lontananza dai populismi e passione per la vita umana da proteggere sempre e comunque sono i valoriani citati dal presidente: «La “Storia della Colonna infame” ci ammonisce di quanto siano perniciosi gli umori delle, i pregiudizi, gli stereotipi; e di quali rischi si corrano quando i detentori del...