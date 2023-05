Mattarella | «Manzoni voleva un' Italia unita | non staterelli La Carta vieta nefaste idee di supremazia basate sulla razza»

... di oggi, possiamo parlare di uncertamente "popolare", ma non "populista"", le parole del Presidente della Repubblicaalla cerimonia per i 150 anni dalla morte di. / ...... le parole del Presidente della Repubblicaalla cerimonia per i 150 anni dalla morte di. / QuirinaleCosì il presidente della Repubblica Sergio, nel suo intervento alla casa - museoa Milano in occasione delle celebrazioni per il 150esimo anniversario della morte dell'autore de 'I ...

Mattarella: «Manzoni voleva un'Italia unita, non staterelli. La Carta vieta nefaste idee di supremazia basate ilmessaggero.it

Lunedì il Presidente della Repubblica era a Milano per l'anniversario dei 150 anni della morte di Alessandro Manzoni. Al suo arrivo, il Capo dello Stato ha deposto una corona al monumento funebre dell ...Il presidente Mattarella ha colto l’occasione della cerimonia a Milano per il 150mo anniversario della morte di Alessandro Manzoni, per rilanciare un monito antirazzista. «Nell’idea manzoniana di ...