Mattarella “Manzoni esempio morale | l' Italia gli è debitrice”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 maggio 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Un grande scrittore, un grandeno, ungrande milanese. Perchè, caro sindaco, non si potrebbe spiegaresenza Milano e, credo che si possa dire, Milano senza. Con questa cerimonia, vogliamo rendere testimonianza diquanto l'gli sia, in termini di pensiero, diproduzione letteraria, di, di evoluzione dellalingua”. Così il presidente della Repubblica Sergiointervento alla casa-museoa Milano in occasione dellecelebrazioni per il 150esimo anniversario della morte dell'autorede “I Promessi Sposi”.“, uno degli spiriti più nobili del nostro Ottocento,protagonista del Romanticismo e del Risorgimento ...