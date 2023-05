Leggi Anche: 'L'omofobia è un'insopportabile piaga sociale' 'Il potere non compiaccia le folle anonime'ha citato più volte le parole del grandissimo scrittore lombardo. 'La Storia della Colonna infame ci ammonisce di quanto siano perniciosi gli umori delle folle anonime, i pregiudizi, gli ......e assunti che - come ben sappiamo - sono espressamente posti alla base della nostra... nell'assieparsi del popolo davanti alla casa del vicario di provvisione, ha condottoa una ...Concetti e assunti che - come ben sappiamo - sono espressamente posti alla base della nostrarepubblicana". Così il Capo dello Stato, Sergio, per le celebrazioni dei 150 anni ...

Mattarella: "La Costituzione vieta nefaste idee di supremazia sulla razza" TGCOM

Il Presidente della Repubblica è intervenuto sul dibattito sulle etnie sollevato dal ministro Lollobrigida: “È la persona, e non ...Milano 22 mag. (Adnkronos) – “È la persona e non la stirpe” o “l’appartenenza a un gruppo etnico, a essere destinataria di diritti universali”. Quello che oggi definiamo multilateralismo deve prevaler ...