Mattarella | Carta vieta nefaste concezioni di supremazia della razza

Unafondamentale, nata dopo gli orrori della Seconda Guerra mondiale, che individua la ... Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, nel suo intervento per i 150 anni dalla ...Il presidente della Repubblica a Milano: la persona e non l'etnia hanno il diritto alla ...Unafondamentale, nata dopo gli orrori della Seconda guerra mondiale, cheindividua la persona ... nell'assieparsi del popolo davanti alla casa del vicario di provvisione, ha condottoa ...

Mattarella, Carta vieta nefaste idee di supremazia sulla razza - Ultima Ora Agenzia ANSA

Una carta fondamentale, nata dopo gli orrori della Seconda Guerra ... Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento per i 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni ...L'omaggio del capo dello stato in occasione dei 150 anni dalla morte dello scrittore lombardo: "L'Italia gli è debitrice come esempio morale e di evoluzione della lingua". Il discorso integrale ...