Maternità surrogata reato a giugno Lo assicura Fratelli d' Italia

(Di lunedì 22 maggio 2023) "Non riusciremo ad approvarla mercoledì, in un giorno, ma entrolacomeuniversale sarà legge". Carolina Varchi, la deputata did'e portabandiera della proposta della destra contro la gestazione per altri, già vietata in, ma... Segui su affarni.it

Mentre lae l'aborto sono al centro della polemica politica, torna all'esame della Corte costituzionale la legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita . Mercoledì prossimo i giudici ...Fratelli d'Italia stringe i tempi contro l'utero in ...L'intento è quello di affrontare il tema della. Sul grembo della Schlein appare la scritta 'My uterus my choice' (Mio è l'utero, mia è la scelta), su quello della Meloni 'Not for ...