Matera | “Le forze politiche ‘carnefici’ del Tribunale di Sala Consilina”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 22 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Spiace constatare, leggendo la nota del Senatore Iannone, come una questione così delicata come quella deldidiventi oggetto di strumentalizzazione politica“. È quanto afferma il Consigliere Regionale della Campania Corrado, che evidenzia come “il Foro di Giustizia del Vallo di Diano e la battaglia per la sua riapertura siano sempre stati al centro della sua azione politica“. “Fin da quando nel lontano 2012 – ricorda – è stata assunta dal Governo Monti (governo Monti sostenuto dal centro sinistra e dal centro destra) la scelta scellerata di rivedere la geografia giudiziaria soprattutto a Sud di Salerno, non ho lesinato dure critiche a nessun partito o schieramento politico. In seguito, ho puntualmente e ripetutamente evidenziato gli effetti disastrosi e ...