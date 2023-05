Martin Amis e il piacere di vedere gli altri fallire

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 22 maggio 2023) Per lo scrittore britannico, il denaro fa parte della stessa ignobile categoria dell’herpes genitale, dei giochi a premio durante il giorno e della Long Island Expressway. In altre parole: puzza. Avvicinate il naso al dollaro onnipotente e inalate il fetore dell’avidità e dei sogni marci. “Il denaro puzza, letteralmente”, dice il celebre autore del nuovo e scandaloso Money: una nota suicida (tutti i libri disono pubblicati in Italia da Einaudi). “Il sesso non ha bisogno di puzzare, ma il denaro sì, sempre”.non li avvicina neanche, i soldi. “Mi trovo in quella brillante posizione in cui ho abbastanza soldi da non averci a che fare mai. Non apro una lettera della banca da tre o quattro anni. Quando le mando al mio commercialista alla fine dell’anno, le taglio, così ...