Marotta spegne le voci | «Inzaghi all’Inter anche la prossima stagione!»

(Di lunedì 22 maggio 2023)non ha dubbi riguardo il futuro di Simone, confermato il tecnico nella panchina dell'Interlastagione. L'Amministratore Delegato ne ha parlato alla Rai durante Casa Italia. CONFERMATO – Beppechiarisce ogni dubbio sul futuro di: «Quest'anno non abbiamo mai pensato, nemmeno per un secondo, di sostituire Simone. È riuscito a rafforzare la sua posizione graziealle prestazioni della squadra che sono frutto della sua guida tecnica. La sua conferma, espressa in percentuale, è pari al 100%. È e sarà il nostro allenatoreil prossimo anno».