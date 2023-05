Marotta | «Inzaghi ha dimostrato di essere all’altezza del ruolo Il suo lavoro è da tutti riconosciuto»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 22 maggio 2023) Ai microfoni di Radio Anch’io Lo Sport l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppeha parlato della finale di Champions League, che vedrà i nerazzurri affrontare il Manchester City di Pep Guardiola: «Abbiamo grande rispetto e timore per il City che è un colosso per fatturato e potenzialità tecnica, ma siamo preparati ad affrontare un avversario più forte mettendo in campo motivazione, attaccamento alla maglia e organizzazione calcistica». A seguire, un commento sulla partita Inter-Atalanta, in scena sabato alle 20:45: «Siamo condizionati da una grande risorsa che sono i diritti tv e rappresentano un valore molto forte. Tre partite in sei giorni significa mettere a rischio l’incolumità dei calciatori. I broadcasater fanno giustamente una pianificazione guardando all’audience, ma bisogna trovare una via di mezzo». Sull’operato di Simone ...