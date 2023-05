Marotta | «Inter | stagione positiva! Determinazione in Coppa Italia»

Così l'amministratore delegato dell', Giuseppe, intervistato su Rai Italia, a 'Casa Italià, nello spazio condotto da Piercarlo Presutti e Simona Cantoni, in vista della finale di Coppa ..."Lukaku Rientrerà al Chelsea dopo il prestito, difficile esprimere una previsione su di lui, non sta a noi". Così Beppe, ad dell', a margine della Charity gala dinner organizzata a Roma per la finale di Coppa Italia Frecciarossa. . 22 maggio 2023'Preferisco non parlare, è una vicenda complessa, non entro nel merito' . Lo ha detto l'ad dell', Giuseppe, interrogato in merito alla sanzione di - 10 inflitta alla Juventus, a margine della Charity gala dinner organizzata a Roma per la finale di Coppa Italia. 'Questa finale è ...

Giuseppe Marotta, a.d. dell'Inter, ha parlato a Sky Sport partendo dalla penalizzazione di 10 punti alla Juventus: "Dal punto di vista mentale incide una sentenza così Non voglio entrare nel merito ...Nella lunga intervista rilasciata a Rai Radio 1 Beppe Marotta ha inevitabilmente parlato anche di calciomercato. “Frattesi e Scalvini nomi da Inter Parliamo di due giovani molto molto interessanti, ...