“Maria | non puoi farci questo” UeD | il pubblico contro l’ultima possibile decisione

(Di lunedì 22 maggio 2023) Uomini e Donne,De Filippi ha scelto i tronisti per la prossima stagione? Secondo i ben informati sì. La notizia non fa piacere aldel programma che, sui social, sta facendo sentire la sua voce: chiedendo alla padrona di casa un ripensamento. Sono giorni complessi questi per il programma, alle prese con la rottura clamorosa tra Luca e Alessandra con lo sfogo durissimo di lei. “Sta diventando tutto ridicolo e sto passando per la persona che non sono. Lui sta dando corda ad accuse senza senso, a segnalazioni infondate”. >Stanca delle voci sui suoi continui ritocchi Micol Olivieri, la Alice dei Cesaroni, risponde a tono. Nonostante le sue parole però la differenza tra prima e dopo sembra netta e la sua posizione difficilmente difendibile E ancora: “Da quando siamo usciti dal programma, non ho potuto passare del tempo con lui. Siamo ...

... primo vero successo della carriera dell'ex 'Amici diDe Filippi'. Discorso a parte meritano ... I due arrivarono a quell'evento come soci, ma le coseandarono bene, i due entrarono in ...Inoltre, per ragioni ovvie,ci saranno neanche Viola (Serena De Ferrari), Gemma (Serena De ... In questa quarta stagione, si vedrà lo sviluppo della sua storia d'amore con Rosa Ricci (Esposiro)......consiste nell'aver accettato la realtà per cui l'Italia - incapace di curare i propri mali -... afferma la vice ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali e deputata FdiTeresa Bellucci. ...

Maggio, il mese dedicato alla Madonna: “Ma basta con la vana credulità” Il Libraio

Nel podcast "Muschio Selvaggio" sono mancate le interviste mancate con celebrità come Maria De Filippi e Rocco Siffredi ... giudice alla prossima edizione di X Factor e ha chiarito che non farà sapere ...L'incredibile storia de “il caso Mortara” arriva al cinema con il film “Rapito” di Marco Bellocchio, in uscita il 25 Maggio in tutte le sale.